Глава Пентагона присоединится к встрече по Украине после выписки из больницы

Выписанный из больницы глава Пентагона Остин присоединится к встрече по Украине

Выписанный из больницы глава Пентагона Ллойд Остин дистанционно присоединится к встрече по военным потребностям Украины. Об этом сообщает газета The Independent.

«Это будет первое публичное выступление Ллойда после его замалчиваемой госпитализации 1 января, вызванной осложнениями здоровья и (...) шокировавшей Белый дом. Госпитализация также вызвала критику среди американских законодателей за отказ проинформировать президента Джо Байдена», — напоминает издание.

Глава оборонного ведомства выступит из дома, где он находится с 15 января. Остин утверждает, что в ближайшее время пойдет на поправку и сможет вернуться к полноценному исполнению обязанностей.

В конце декабря у 70-летнего главы Пентагона был диагностирован рак простаты. Запоздалое сообщение о госпитализации 1 января вызвало однозначную реакцию и стало предметом критики оппонентов Байдена. 14 февраля глава оборонного ведомства должен будет явиться в Конгресс для дачи показаний.