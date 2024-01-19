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03:57, 19 января 2024Мир

Шефа Пентагона вызвали для дачи показаний

Шефа Пентагона Остина вызвали для дачи показаний в Конгресс США на 14 февраля
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Шефа Пентагона Ллойда Остина после скандальных обстоятельств госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил Конгресса США. Об этом говорится в письме конгрессмена Майка Роджерса, адресованного самому Остину. Документ опубликован на сайте комитета.

Слушания пройдут 14 февраля в 10.00 (18.00 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы, некоторое время он будет работать из дома.

У 70-летнего Пентагона диагностировали рак простаты. Остин был госпитализирован 1 января, при этом Белый дом и общественность были осведомлены об этом только через несколько дней.

Этот факт вызвал критику в стороны Пентагона и лично Остина, звучали призывы уволить министра, однако он сам добровольно уходить отказался. В Белом доме назвали поведение Остина проблемой, выразив надежду, что такое больше не повторится.

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      Марина Совина
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