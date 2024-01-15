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22:15, 15 января 2024Мир

В Пентагоне подтвердили выписку Остина из больницы

В Пентагоне сообщили, что министра обороны Остина выписали из больницы
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

По данным ведомства, некоторое время Остин будет работать из дома.

У главы Пентагона диагностировали рак простаты. Он был госпитализирован 1 января, однако Белый дом узнал об этом только спустя пять дней.

После этого член Палаты представителей Конгресса Крис Делуцио призвал Остина уйти в отставку, однако сам министр заявил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. Он также отметил, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.

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      Марина Совина
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