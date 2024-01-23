Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 23 января 2024Россия

Госдума обратилась к ООН после одного из самых мощных обстрелов Донецка

Депутаты ГД приняли обращение к ООН после мощного обстрела Донецка

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Депутаты Государственной думы (ГД) России приняли обращение к Организации объединенных наций (ООН) после одного из самых мощных обстрелов Донецка, совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) 21 января 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Андрей Картаполов.

В своем обращении депутаты нижней палаты российского парламента сравнили солдат ВСУ с нацистами и провели параллель между обстрелами Донецка и событиями в белорусской Хатыни и польской Волыни.

«Депутаты (...) выражают крайнее возмущение бесчеловечной политикой киевского режима, который в своей бессильной злобе использует поистине варварские террористические методы», — говорится в принятом ГД обращении к ООН и международным парламентским организациям.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта

      В российском регионе захотели платить за доносы на одну категорию нарушителей

      Госдума обратилась к ООН после одного из самых мощных обстрелов Донецка

      Раскрыт преемник Nokia на рынке смартфонов

      Блогерша описала поездку на лодке в Таиланде фразой «легкое изнасилование»

      Неизвестные вскрыли машину российского военкора и подбросили украинские шевроны

      Названо возможное наказание для подозреваемого в расправе над российским комиком

      Камеры наблюдения сняли момент побега выброшенного проводницей кота Твикса

      Раскрыта неочевидная польза луковой шелухи

      Онколог развеяла популярные мифы о раке груди

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше