Госдума обратилась к ООН после одного из самых мощных обстрелов Донецка

Депутаты ГД приняли обращение к ООН после мощного обстрела Донецка

Депутаты Государственной думы (ГД) России приняли обращение к Организации объединенных наций (ООН) после одного из самых мощных обстрелов Донецка, совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) 21 января 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Андрей Картаполов.

В своем обращении депутаты нижней палаты российского парламента сравнили солдат ВСУ с нацистами и провели параллель между обстрелами Донецка и событиями в белорусской Хатыни и польской Волыни.

«Депутаты (...) выражают крайнее возмущение бесчеловечной политикой киевского режима, который в своей бессильной злобе использует поистине варварские террористические методы», — говорится в принятом ГД обращении к ООН и международным парламентским организациям.