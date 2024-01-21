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21:09, 21 января 2024Бывший СССР

Число погибших при обстреле ДНР увеличилось

Пушилин: число погибших при обстреле ДНР увеличилось до 28 человек

Число погибших при обстреле Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 28 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В результате огня со стороны Украины по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.

Всего в воскресенье, 21 января, погибли 28 жителей ДНР, ранения получили 30 жителей региона, уточнил Пушилин.

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      Марина Совина
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