Пушилин: число погибших при обстреле ДНР увеличилось до 28 человек

Число погибших при обстреле Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 28 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В результате огня со стороны Украины по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.

Всего в воскресенье, 21 января, погибли 28 жителей ДНР, ранения получили 30 жителей региона, уточнил Пушилин.