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08:44, 23 января 2024Россия

Губернатор объяснил громкие звуки над Курском

Губернатор Старовойт объяснил громкие звуки над Курском работой Минобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Громкие звуки, которые могли услышать жители Курска, — работа Министерства обороны, объяснил губернатор Курской области Роман Старовойт. Свое сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые слышны над Курском, — это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.

Громкие звуки также услышали жители Севастополя. Как объяснил глава города Михаил Развожаев, Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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