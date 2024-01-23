Губернатор объяснил громкие звуки над Курском

Губернатор Старовойт объяснил громкие звуки над Курском работой Минобороны

Громкие звуки, которые могли услышать жители Курска, — работа Министерства обороны, объяснил губернатор Курской области Роман Старовойт. Свое сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые слышны над Курском, — это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.

Громкие звуки также услышали жители Севастополя. Как объяснил глава города Михаил Развожаев, Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.