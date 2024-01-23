Громкие звуки в Севастополе объяснили

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой расчетов ППДО

Жители Севастополя могут услышать громкие звуки, так как проводится тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Громкие звуки в центре города — это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО», — написал Развожаев.

Вечером в понедельник, 22 января, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Она продлилась около 15 минут.

До этого Украина пыталась ударить по Крыму в воскресенье, 21 января. Над полуостровом перехватили три ракеты. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, движение по Крымскому мосту на фоне атаки временно приостанавливали.