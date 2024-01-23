ХАМАС отвергло предложение Израиля о двухмесячном перемирии

AP: ХАМАС отклонило предложение Израиля о перемирии на два месяца

Палестинское радикальное ХАМАС отвергло предложение Израиля о перемирии сроком на два месяца. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного высокопоставленного египетского чиновника.

Как сообщается, Израиль предложил двухмесячное прекращение огня, по которому ХАМАС освободит израильских заложников в обмен на освобождение палестинцев. При этом лидеру движения Яхья Синвару и другим руководителям разрешается покинуть Газу и выехать в другую страну.

Руководство ХАМАС отклонило предложение, отказавшись покинуть анклав и потребовав полного вывода израильских военных с территории. Также в движении настаивают на окончательном прекращении огня до начала обмена гражданскими.

AP сообщает, что в настоящий момент Египет и Катар, выступавшие ранее посредниками, разрабатывают мирное предложение для устранения разногласий.