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16:55, 23 января 2024Мир

ХАМАС отвергло предложение Израиля о двухмесячном перемирии

AP: ХАМАС отклонило предложение Израиля о перемирии на два месяца

Фото: Amir Cohen / Reuters

Палестинское радикальное ХАМАС отвергло предложение Израиля о перемирии сроком на два месяца. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного высокопоставленного египетского чиновника.

Как сообщается, Израиль предложил двухмесячное прекращение огня, по которому ХАМАС освободит израильских заложников в обмен на освобождение палестинцев. При этом лидеру движения Яхья Синвару и другим руководителям разрешается покинуть Газу и выехать в другую страну.

Руководство ХАМАС отклонило предложение, отказавшись покинуть анклав и потребовав полного вывода израильских военных с территории. Также в движении настаивают на окончательном прекращении огня до начала обмена гражданскими.

AP сообщает, что в настоящий момент Египет и Катар, выступавшие ранее посредниками, разрабатывают мирное предложение для устранения разногласий.

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      Юрий Леонов
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