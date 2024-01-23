Называвший себя основателем «Академии частного инвестора» россиянин сел за аферу

Суд дал 5 лет колонии основателю «Академии частного инвестора» Ховратову

К пяти годам лишения свободы приговорил суд в Москве называвшего себя основателем «Академии частного инвестора» Андрея Ховратова за аферу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в совершении пяти эпизодов мошенничества. Его отправят в колонию общего режима.

По данным следствия, Ховратов с соучастницей, находящейся в розыске, создал сайт, на котором гражданам предлагалось стать пайщиком или акционером глобального инвестиционного фонда, вводя их в заблуждение о том, что вложения позволят им реализовать придуманную Ховратовым так называемую программу «Новой экономической эволюции мира» и получать высокие доходы.

Ховратов принимал от обманутых денежные средства, приобретал на них криптовалюту и переводил на подконтрольные им счета. Он не признал свою вину.

19 января сообщалось, что Останкинский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего председателя Московской коллегии адвокатов системы биоэкологической безопасности и здравоохранения РФ Юрия Меженкова за покушение на мошенничество.