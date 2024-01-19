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14:03, 19 января 2024Силовые структуры

Бывший российский адвокат получил семь лет колонии по делу о мошенничестве

В Москве суд дал 7 лет колонии экс-главе биоэкологической коллегии адвокатов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Останкинский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего председателя Московской коллегии адвокатов системы биоэкологической безопасности и здравоохранения РФ Юрия Меженкова за покушение на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 19 января, сообщили в Мосгорсуде.

Экс-главу биоэкологической коллегии адвокатов признали виновным по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ и дали ему семь лет колонии. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься профессиональной деятельностью сроком на два года.

Подробности уголовного дела в отношении получившего наказание экс-адвоката Адвокатской палаты города Москвы и индивидуального предпринимателя не сообщаются.

Ранее суд в Барнауле приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева по делу о коррупции.
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