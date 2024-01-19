Бывший прокурор российского региона сел на девять лет за коррупцию

Суд приговорил к 9 годам экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева за взятки

Суд Барнаула приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также назначил ему штраф на сумму 5 миллионов 786 тысяч рублей. Он лишен чина государственного советника II класса и звания заслуженного работника прокуратуры России, а также права занимать должности в госорганах сроком на пять лет после отбытия наказания.

У него конфискованы в пользу государства два миллиона рублей и имущество в виде земельного участка площадью 800 квадратных метром в Улан-Удэ и другие объекты собственности.

Адвокат Антонина Бартенева намерена обжаловать приговор.

В феврале 2022 года Фалилеева задержали за крышевание бизнеса — он оберегал от проверок торговый центр за взятки на общую сумму 11 миллионов рублей. Он свою вину не признал.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 годы, потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры России. Накануне проверки он ушел в отпуск, а его первый заместитель Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию. Потом Кузьменок объявили в международный и федеральный розыск. В результате она сдалась сотрудникам Следственного комитета России (СКР) добровольно. В настоящее время ее также судят в Алтайском крае.