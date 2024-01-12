Бывшего зампрокурора российского региона отдали под суд за коррупцию

В Барнауле начнется суд над экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок

Ленинский районный суд Барнаула (Алтайский край) начнет 23 января рассматривать уголовное дело бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, обвиняемой в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Для обеспечения объективности по делу было принято решение провести слушания в другом регионе. В Алтайском крае также судят за коррупцию экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева.

Гособвинителем по делу Кузьменок выступит первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Ей вменяется получение взяток и превышение должностных полномочий. Детали дела неизвестны, но, по предварительным данным, сумма незаконных подношений за покровительство следствие оценивает в 2 миллиона рублей. Кузьменок вину не признает.

27 декабря 2023 года сообщалось, что гособвинитель запросил Фалилееву 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Его задержали в феврале 2022 года и обвинили в крышевании торгового центра за взятки на сумму 11 миллионов рублей. Он отрицает свою вину.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 годы, потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры России. Накануне проверки он ушел в отпуск, а его первый заместитель Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию. Потом Кузьменок объявили в международный и федеральный розыск. В результате она сдалась сотрудникам Следственного комитета России (СКР) добровольно.