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10:16, 27 декабря 2023Силовые структуры

Для обвиняемого в крышевании бизнеса экс-прокурора запросили наказание

Обвинение запросило более 9 лет колонии для экс-прокурора Новосибирской области

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Обвинение запросило девять лет и 10 месяцев колонии строгого режима для бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева. Об этом ТАСС рассказал адвокат экс-прокурора Антонина Бартенева.

По ее словам, прокурор также просит оштрафовать Фалилеева и лишить его чина государственного советника юстиции 2-го класса, что соответствует званию генерал-лейтенант.

В феврале 2022 года Фалилеева задержали за крышевание бизнеса — он оберегал от проверок определенный торговый центр. Взамен он получил взятки в размере около 11 миллионов рублей. Обвиняемый свою вину не признает.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 годы, потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры России. Накануне проверки он ушел в отпуск, а его первый заместитель Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию. Потом Кузьменок объявили в международный и федеральный розыск. В результате она сдалась сотрудникам Следственного комитета России (СКР) добровольно.

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