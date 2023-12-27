Для обвиняемого в крышевании бизнеса экс-прокурора запросили наказание

Обвинение запросило более 9 лет колонии для экс-прокурора Новосибирской области

Обвинение запросило девять лет и 10 месяцев колонии строгого режима для бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева. Об этом ТАСС рассказал адвокат экс-прокурора Антонина Бартенева.

По ее словам, прокурор также просит оштрафовать Фалилеева и лишить его чина государственного советника юстиции 2-го класса, что соответствует званию генерал-лейтенант.

В феврале 2022 года Фалилеева задержали за крышевание бизнеса — он оберегал от проверок определенный торговый центр. Взамен он получил взятки в размере около 11 миллионов рублей. Обвиняемый свою вину не признает.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 годы, потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры России. Накануне проверки он ушел в отпуск, а его первый заместитель Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию. Потом Кузьменок объявили в международный и федеральный розыск. В результате она сдалась сотрудникам Следственного комитета России (СКР) добровольно.

