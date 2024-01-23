Хуситы дали британским и американским сотрудникам ООН месяц на сборы

Хуситы дали сотрудникам ООН с гражданством США и Великобритании месяц на сборы

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» дали сотрудникам ООН с гражданством США и Великобритании месяц на сборы, чтобы они покинули подконтрольные группировке районы. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя Всемирной организации в Сане, передает ТАСС.

По его словам, «Ансар Аллах» призвали ООН больше не привлекать к работе людей с американским и британским гражданством на территории, занятой хуситами.

Ранее военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что США и Британия в ночь на вторник 23 января нанесли 18 авиаударов по Йемену.