Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:12, 23 января 2024Мир

Хуситы дали британским и американским сотрудникам ООН месяц на сборы

Хуситы дали сотрудникам ООН с гражданством США и Великобритании месяц на сборы

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» дали сотрудникам ООН с гражданством США и Великобритании месяц на сборы, чтобы они покинули подконтрольные группировке районы. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя Всемирной организации в Сане, передает ТАСС.

По его словам, «Ансар Аллах» призвали ООН больше не привлекать к работе людей с американским и британским гражданством на территории, занятой хуситами.

Ранее военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что США и Британия в ночь на вторник 23 января нанесли 18 авиаударов по Йемену.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кремль ответил на указ Зеленского о населенных украинцами территориях России

      Пассажирский самолет ударился хвостом при посадке и попал на видео

      Литва устроила «итальянскую забастовку» на границе с Калининградом

      Пропавшего 15 лет назад россиянина случайно нашли благодаря его заболеванию

      Лавров рассказал о причинах непродления «зерновой сделки»

      В стране с инфляцией больше 200 процентов решили ежемесячно индексировать пенсии

      Лавров высказался об отношениях России с США

      Российского гражданства лишат родителей члена нападавшей на людей банды

      ВМФ России получит боевой ледокол «Иван Папанин» в 2024 году

      В Азии предрекли перенос столицы на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше