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12:15, 23 января 2024Мир

Хуситы заявили о новых ударах США и Британии по Йемену

Хуситы: США и Британия нанесли 18 авиаударов по Йемену

Фото: UK MOD / Reuters

США и Британия в ночь на вторник 23 января нанесли 18 авиаударов по Йемену. Об этом заявил военный представитель мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа, сообщает ТАСС.

По его словам, столица Йемена Сана подверглась 12 авиаударам. Кроме того, еще шесть ударов пришлись по территориям провинций Ходейда, Таиз и Эль-Байда.

Согласно заявлению США и Британии, целями новых ударов стали подземное хранилище, а также «ракетный и разведывательный потенциал» хуситов. «Эти высокоточные удары призваны подорвать и ослабить возможности, которые хуситы используют, чтобы угрожать мировой торговле и жизням невинных моряков», — говорится в документе.

Ранее стало известно об атаке хуситов на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе. Уточняется, что мятежники нанесли удар противокорабельными ракетами.

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      Дарья Балацкая
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