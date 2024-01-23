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19:45, 23 января 2024Мир

Иран призвал исламские страны к разрыву связей с Израилем

Верховный лидер Ирана Хаменеи призвал исламские страны к разрыву с Израилем

Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Globallookpress.com

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал исламские страны разорвать связи с Израилем. Об этом сообщают РИА Новости.

Хаменеи выступил с заявлением в ходе мероприятия, посвященного жертвам израильской операции в секторе Газа. Он призвал исламские страны разорвать все связи с Израилем.

«Они должны разорвать свои политические и экономические связи с ним, а не помогать ему», — заявил духовный лидер Ирана. Хаменеи также заявил, что иногда позиции и заявления представителей исламских стран ошибочны. По его мнению, вопрос о прекращении огня «находится в руках сионистов».

Ранее палестинское радикальное ХАМАС отвергло предложение Израиля о перемирии сроком на два месяца. Руководство ХАМАС отклонило предложение, отказавшись покинуть анклав и потребовав полного вывода израильских военных с территории.

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      Юрий Леонов
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