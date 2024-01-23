В ЕС оказали давление на Израиль для создания независимой Палестины

ЕС призвал Израиль принять участие в мирной конференции по Палестине

Испания и Бельгия от лица Европейского союза (ЕС) предложили решить палестино-израильский конфликт путем создания независимого государства Палестина. Об этом сообщает испанское издание El País.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил прекратить говорить о мирном процессе в целом, вместо чего он предложил решить вопрос «путем создания двух государств». «Именно этого мы действительно пытаемся достичь», — добавил глава европейской дипломатии.

Несмотря на несогласие с предложением Жозепа Борреля со стороны властей Израиля, он настоял на проведении «подготовительной» мирной конференции. Эту инициативу поддержали представители Испании и Бельгии, которые оказали давление на Израиль, потребовав «немедленного прекращения огня» как от своего имени, так и со стороны Совета ЕС.

Оба государства обозначили готовность принять стороны конфликта у себя в странах.

Ранее глава ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о создании на фоне кризиса в Красном море специальной миссии ЕС по защите морских судов.