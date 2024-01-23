Из России появились прямые рейсы еще в одну популярную пляжную страну Азии

«ИрАэро» открыла продажи билетов на прямые рейсы на Филиппины с 6 марта

Российская авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи билетов на прямые рейсы еще в одну популярную пляжную страну Азии — на Филиппины. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что в продаже появились билеты на рейсы Иркутск — Манила и Манила — Иркутск с 6 марта по 30 мая. Самолеты на Филиппины будут летать по средам, а обратно — по четвергам.

Полеты будут выполняться на Sukhoi Superjet 100 c технической посадкой в Китае для дозаправки. Стоимость билета в одну сторону — от 36,7 тысячи рублей.

По словам заместителя генерального директора «ИрАэро» Сергея Крупнова, решение об открытии продаж авиабилетов с июня по сентябрь в компании примут позднее. Это связано с рисками плохой загрузки самолетов в низкий сезон, пояснил он.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «ИрАэро» также будет выполнять прямые рейсы во Вьетнам. Планируется, что самолеты из Иркутска в Нячанг будут летать с 25 февраля.

