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14:18, 23 января 2024Путешествия

Из России появились прямые рейсы еще в одну популярную пляжную страну Азии

«ИрАэро» открыла продажи билетов на прямые рейсы на Филиппины с 6 марта

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российская авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи билетов на прямые рейсы еще в одну популярную пляжную страну Азии — на Филиппины. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что в продаже появились билеты на рейсы Иркутск — Манила и Манила — Иркутск с 6 марта по 30 мая. Самолеты на Филиппины будут летать по средам, а обратно — по четвергам.

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Полеты будут выполняться на Sukhoi Superjet 100 c технической посадкой в Китае для дозаправки. Стоимость билета в одну сторону — от 36,7 тысячи рублей.

По словам заместителя генерального директора «ИрАэро» Сергея Крупнова, решение об открытии продаж авиабилетов с июня по сентябрь в компании примут позднее. Это связано с рисками плохой загрузки самолетов в низкий сезон, пояснил он.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «ИрАэро» также будет выполнять прямые рейсы во Вьетнам. Планируется, что самолеты из Иркутска в Нячанг будут летать с 25 февраля.

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      Марина Черняк
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