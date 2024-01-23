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15:17, 23 января 2024Мир

Из сети исчезли посты о местонахождении воюющего за ВСУ французского добровольца

Исчезли посты воюющего за ВСУ добровольца из Франции, где он сообщал, что жив

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Из соцсетей исчезли посты воюющего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) французского добровольца Алексиса Дриона, в которых он сообщал, что выжил после российского удара и находится во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Сведения о Дрионе значатся в переданном агенству списке организации SOS Donbass, как и имена 13 других добровольцев из Франции, находившихся в момент удара по Харькову. Отмечается, что французам от 24 до 49 лет. Остается неизвестным количество выживших и их местонахождение.

Как стало известно ранее, Алексис Дрион является сыном Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. Дрион вступил в ряды ВСУ не позднее прошлого года, служил во 2-м батальоне международного легиона.

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      Виктория Кондратьева
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