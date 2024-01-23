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04:08, 23 января 2024Среда обитания

Жителей казахского города попросили покинуть дома из-за землетрясения

Жителей Алма-Аты попросили покинуть дома из-за землетрясения магнитудой 6,7
СюжетЗемлетрясение в Казахстане

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жителей казахского города Алма-Аты попросили покинуть дома из-за землетрясения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный департамент ЧС.

Как указали власти, 23 января было зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана. Магнитуда земных колебаний составила 6,7 балла.

«Просим всех соблюдать и спокойствие и в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что землетрясение ощущалось в городе на четыре балла. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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      Марина Совина
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