Кличко подтвердил взрывы в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в столице Украины

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве произошло несколько взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе! Детали позже. Не покидайте укрытий!» — написал мэр.

Он также доложил о возгорании в Святошинском районе Киева.

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и Харькове. По всей Украине объявлена воздушная тревога. В части районов Харькова пропало электричество.