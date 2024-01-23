Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 23 января 2024Бывший СССР

Кличко подтвердил взрывы в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в столице Украины
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве произошло несколько взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе! Детали позже. Не покидайте укрытий!» — написал мэр.

Он также доложил о возгорании в Святошинском районе Киева.

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и Харькове. По всей Украине объявлена воздушная тревога. В части районов Харькова пропало электричество.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Необходимо вооружиться». Министр обороны Германии призвал готовиться к военному конфликту с Россией

      Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации России

      Жену Канье Уэста на новом видео вновь сравнили с Ким Кардашьян

      Российский «Клавесин-1РЭ» заинтересовал партнеров

      Россиянка зашла в русский магазин в Китае и описала эмоции фразой «была в шоке»

      Россиянина обвинили в расправе над отцом

      Российская теннисистка оценила исполнение «Калинки» болельщиками

      Стало известно о взрывах в украинском Павлограде

      В Крыму призвали Киев отказаться от надежды на новую военную тактику

      В российском регионе решили усилить мобильные группы огневого подавления БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше