Кличко подтвердил взрывы в Киеве
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в столице УкраиныСюжетВзрывы в Харькове:
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве произошло несколько взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Взрывы в городе! Детали позже. Не покидайте укрытий!» — написал мэр.
Он также доложил о возгорании в Святошинском районе Киева.
Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и Харькове. По всей Украине объявлена воздушная тревога. В части районов Харькова пропало электричество.