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12:33, 23 января 2024Россия

Колледжи и вузы России захотели обязать вывесить на зданиях государственный флаг

Колледжи и вузы захотели обязать вывесить на зданиях государственный флаг России

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российские вузы и колледжи захотели обязать вывесить на зданиях государственный флаг. Законопроект об этом поддержало правительство страны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России.

Согласно действующим правилам, государственный флаг должен быть постоянно размещен только на зданиях общеобразовательных учреждений, таких как школы, гимназии и лицеи, рассказал председатель правления ассоциации, член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев. Изменения распространяют норму на все образовательные учреждения.

«Законопроект разработан с целью формирования у детей и молодежи на всех этапах образовательной деятельности общероссийской гражданской идентичности и патриотизма», — разъяснил инициативу Груздев.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о еженедельном подъеме в школах копии Знамени Победы. В пояснительной записке отмечается, что церемония нужна для развития патриотических взглядов у молодежи и борьбы с фальсификацией истории в условиях гибридной войны Запада против России.

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      Константин Лысяков
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