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20:49, 23 января 2024Из жизни

Учительница христианской школы попыталась отравить мужа напитком из цветка

В США учительница рисования попыталась отравить мужа с помощью смузи из ландыша

Фото: Wikimedia

Жительницу США обвинили в том, что она попыталась отравить мужа при помощи корня ландыша. Об этом сообщает USA Today.

16 января в полицию города Джефферсон-Сити, штат Миссури, обратился мужчина. Он объяснил, что в последнее время чувствовал недомогание. Причиной тому, как оказалось, послужили действия его жены — 37-летняя Сары Шеффер, которая работает учительницей рисования в христианской школе. С начала декабря она добавляла в еду и напитки супруга некое вещество, вызывавшее помутнение в глазах, постоянную усталость, сухость во рту, спутанность сознания и тошноту.

Прежде чем обратиться в полицию, мужчина решил провести собственное расследование и обнаружил дома пакет с надписью «Ландыш майский». Ему также удалось заснять на видео, как Шеффер готовит смузи с добавлением корней цветка из пакета, а также достать образец напитка для анализа.

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Токсиколог Тим Эванс заявил, что в корне ландыша содержаться так называемые сердечные гликозиды. В небольших количествах они повышают работоспособность мышечной ткани сердца, однако при передозировке способны вызвать серьезное замедление сердечных ритмов и тахикардию. Еще одним побочным эффектом передозировки может быть тошнота и рвота. Эванс также отметил, что «если съесть большое количество корня ландыша за короткое время, то признаки отравления проявятся достаточно быстро».

Исследование смузи, который принес пострадавший, показало, что в нем содержалось большое количество сердечных гликозидов. Шеффер была вызвана на допрос и созналась, что добавляла корень ландыша в еду мужа. Она также подтвердила, что знала, какие проблемы со здоровьем это могло вызвать.

Шеффер обвинили в покушении и преступлении с применением оружия. Она находится в тюрьме. Из школы женщину пока не уволили — она находится в отпуске до завершения расследования. О мотивах ее поступка ничего не известно.

Ранее жительница США попыталась отравить мужа из-за совета мошенницы, прикинувшейся телезвездой. Преступление раскрыла ее дочь.

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      Никита Савин
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