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23:45, 23 января 2024Мир

Лавров оставил обвинения России в ООН из-за СВО на совести обвиняющих

Лавров: заявления стран в ООН с обвинениями РФ из-за СВО останутся на их совести

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Заявления делегаций стран в ООН с обвинениями России из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине останутся на совести этих стран. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Совете Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

Глава российской дипломатии обратил внимание, что ряд делегаций «заученно, скороговоркой повторили обвинения против России». «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя, конечно, понимаю, что она многое стерпит», — добавил он.

Ранее постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил организацию в игнорировании преступлений Вооруженных сил Украины. По его словам, российская сторона на регулярной основе предоставляет ООН соответствующие материалы, однако не получает реакции и объективной оценки.

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      Марина Совина
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