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19:55, 23 января 2024Бывший СССР

Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушения границы

Вильнюс вручил Минску ноту из-за нарушения границы вооруженными пограничниками

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Вильнюс вручил Минску ноту из-за нарушения границы вооруженными белорусскими пограничниками, сообщается на сайте МИД Литвы.

В дипведомстве подчеркнули, что в ноте выражается решительный протест против неоднократных нарушений госграницы. Так, 22 января трое белорусских пограничников пересекли литовскую границу и, пройдя около 400 метров, вернулись на территорию Белоруссии. За происходящим наблюдали с помощью системы видеонаблюдения сотрудники Государственной пограничной службы Литвы.

МИД Литвы потребовал от Минска разъяснений по данному инциденту.

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