Нуждавшийся в деньгах студент сдавал сперму и стал отцом 97 детей

В США бывший донор спермы стал отцом 97 детей и удивился

Бывший донор спермы из США случайно узнал о количестве своих биологических детей, удивился и начал общаться с ними. Свою историю он рассказал People.

Дилан Стоун-Миллер начал сотрудничать с банком спермы Xytex, когда ему было 20 и он учился в Университете штата Джорджия. Он пояснил, что был бедным студентом и постоянно нуждался в деньгах. В итоге он сдал сперму около 400 раз в период с 2011 по 2016 год, получая за это по 100 долларов.

В 2020-м году с ним неожиданно связалась женщина, которая была оплодотворена его спермой и родила дочь. Она написала мужчине, чтобы поблагодарить его. Стоун-Миллер сказал, что чуть не расплакался от умиления, когда увидел дочь, которой на тот момент было девять лет. Вскоре другие родители, которым помог Стоун-Миллер, создали сообщество в сети, и начали присылать ему благодарности. По подсчетам мужчины, он стал отцом 97 детей, хотя в реальности их количество может достигать 250.

После знакомства с семьями биологических детей Стоун-Миллер начал интересоваться жизнью отпрысков и общается с ними, если позволяют их родители. Кроме того, у него появились вопросы к Xytex. Во-первых, компания обещала, что его сперма будет отдана 40 семьям, однако он уже нашел 62 семьи, где подрастают его дети. Во-вторых, Xytex обещали, что личность биологического отца будет сохранена в тайне до достижения детьми 18-летнего возраста, однако родители смогли достаточно легко найти его по донорским документам.

Несмотря на то что Стоун-Миллер очень рад общаться с детьми и уже лично посетил 26 семей, теперь он начал заниматься защитой прав доноров спермы и реципиентов. В первую очередь, он пытается добиться сокращения количества клиентов, которым банки спермы будут направлять биологический материал одного донора. Кроме того, Стоун-Миллер считает, что донор должен иметь право в любой момент запретить дальнейшее распространение своей спермы.

Ранее сообщалось, что мужчина из Великобритании, который утверждает, что стал отцом 170 детей, рассказал о намерении распространять свою сперму до конца жизни. 52-летний британец Джо, который не пожелал называть свою фамилию, занимается донорством спермы несколько десятилетий, но уверяет, что не зарабатывает на этом.