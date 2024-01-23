Опровергнут популярный миф о мегалодоне

Palaeontologia Electronica: мегалодон был похож на акулу мако

Ученые Университета Де Поля в Чикаго (США) опровергли популярный миф, что мегалодон был гигантской версией большой белой акулы. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Palaeontologia Electronica, вымершая акула, которая на самом деле не относится к тому же роду, что и Carcharodon carcharias, обладала более стройным телом, чем самая крупная хищная акула современности, и была больше похожа на акулу мако.

Как пишут авторы в своей статье, ранее было предпринято несколько попыток определить форму тела Otodus megalodon, но все они носили спекулятивный характер из-за отсутствия полного скелета. Предполагаемая длина тела оценивалась в 15 метров, однако это значение основано на диаметре позвонков большой белой акулы. Кроме того, ученые обнаружила различия в предыдущих оценках длины тела одного и того же экземпляра мегалодона.

Для новой оценки длины тела мегалодона был использован ископаемый образец IRSNB P 9893 — коллекцию из зубов и 141 позвонков, от которых осталась центральная часть. Исследователи также подробно проанализировали сканы компьютерной томографии молодого экземпляра Carcharodon carcharia и сравнили позвоночный скелет с предыдущей реконструкцией позвоночного столба мегалодона.

Оказалось, что оцененная по диаметрам позвонков современной белой акулы общая длина тела особи мегалодона, представленной неполным позвоночником, короче, чем сумма длин этих ископаемых позвонков. Это может означать, что мегалодон обладал более удлиненным телом по сравнению с большой белой акулой, однако авторы отмечают, что из-за недостатка позвонков в палеонтологических данных точная длина остается неизвестной.

Авторы отмечают, что если у мегалодона было более тонкое и удлиненное тело, то у акулы также был более длинный пищеварительный канал, что способствовало лучшему усвоению питательных веществ. В свою очередь, возросшая способность переваривать пищу позволяла акуле реже охотится, из-за чего популяция добычи поддерживалась на стабильном уровне. Таким образом, маловероятно, что мегалодоны вымерли из-за истощения кормовой базы. Вместо этого одним из ключевых факторов исчезновения этого вида могло стать появление большой белой акулы и последующая конкуренция за пищу.