Москвичей предупредили о метели и гололеде

Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о метели и гололеде

В Москве ожидается постепенное повышение температуры, а также метель и гололедица, предупредил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогнозом погоды синоптик поделился в беседе с «Лентой.ру».

Погода в Москве ожидается изменчивая, сообщил он. Во вторник, 23 января, к столице приблизится восточная периферия циклона, в следствие чего существенно понизиться давление. Оно будет на 15 миллиметров ртутного столба ниже, чем в понедельник. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега. Для второй половины дня характерно усиление ветра до 17 метров в секунду, поэтому местами ожидается метель. Она продолжится ночью и утром следующего дня. Температура 23 января повыситься. Во второй половине дня максимальное значение по прогнозу — минус 1-3 градуса.

В ночь на 24 января синоптик предсказал в Москве минус 2-3 градуса, по области — от ноля до минус 5. Утром ожидается минус 5-6 градусов, а днем от ноля до плюс 2 градусов.

Важно отметить, что и завтра, и послезавтра температура примерно на 6-7 градусов выше нормы. В выходные дни температура была на 5-6 градусов ниже нормы. Это очень резкое повышение Роман Вильфанд синоптик

В четверг, 25 января, тоже небольшие местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем и ночью совершенно однородная температура — около ноля, минус 1, плюс 1 градус.

Начиная с пятницы, 26 января, в Москве будет комфортная, мягкая погода. Ночные температуры – минус 2-7, дневные — минус 2-4 градуса. На субботу, 27 января, прогноз аналогичный. В ночь на воскресенье, 28 января, будет немного холоднее — около минус 10, а днем — около минус 5, облачно, небольшой снег.

«Опасность заключается в гололедице, потому что при температуре, близкой к нулю, когда снег то подтаивает, то подмерзает, формируются хорошие условия для скольжения, гололедицы. Если на дорогах хорошо коммунальные службы справляются, реагенты разбрасывают, то во дворе, на придомовых участках этого нет, поэтому очень внимательно нужно быть, когда идешь, надо смотреть под ноги», — предостерег Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям столицы «почти мартовскую погоду». По прогнозу синоптика, в Москву придет оттепель с небольшими осадками.

