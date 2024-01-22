Москвичам пообещали почти мартовскую погоду

На протяжении практически всей недели температура в Москве будет выше нормы

Оттепель с небольшими осадками придет в Москву на этой неделе, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичи почувствуют потепление уже во вторник, 23 января. Температура в этот день повысится до минус 1 градуса. Также ожидается небольшой снег и порывистый ветер.

В среду, 24 января, и в четверг, 25 января, температура ожидается выше нуля. Ночью и днем столбики термометра покажут от нуля до плюс одного градуса. В эти дни не исключен мокрый снег — его принесет пришедший в Москву с запада циклон. Такой оттепели в городе не было с начала года, сообщил синоптик.

В пятницу, 26 января, ожидается похолодание, а также рост атмосферного давления. Столбики термометров опустятся до минус пяти градусов. В выходные, 27 и 28 января, похолодает до минус 9-4 градусов. Москвичам также стоит ждать гололедицы.

Синоптик резюмировал, что горожан ждут «четыре-пять дней относительно теплой, практически полумартовской погоды».

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что понедельник, 22 января, будет последним холодным днем перед потеплением. Днем ожидается от минус шести до минус восьми градусов. По словам синоптика, после этого столица выберется из «холодной ямы».