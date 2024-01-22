Москвичей предупредили об оттепели

Синоптик Тишковец: во вторник в Москву придет оттепель

На предстоящей неделе в Москву придет оттепель. Об этом жителей столицы предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, 22 января Москва «выбирается из холодной ямы», понедельник окажется заключительным морозным днем перед потеплением. Столбики термометров в столице покажут от минус шести до минус восьми градусов, местами по области — до минус 11, что на несколько градусов ниже климатической нормы для этого периода. В течение дня будет облачно с прояснениями, вероятность осадков низкая. Ветер днем будет со скоростью четыре-девять метров в секунду, а к вечеру начнет усиливаться — порывы будут достигать 10-14 метров в секунду.

Во второй половине дня вторника погода в городе станет пасмурной, временами будет идти снег и наблюдаться метель. Температура ночью поднимется до минус 5-10 градусов, днем — до нуля-минус пяти. Оттепель продолжится в среду и четверг, когда столбики термометров в столице покажут около нуля, при этом также ожидаются осадки. Однако в пятницу вновь похолодает, температура опустится до минус трех-минус восьми.

Эксперт также рассказал, что всего за неделю выпадет примерно 5-10 миллиметров осадков, но они будут нивелированы за счет околонулевых температур, и «сугробы останутся при своих». В данный момент высота снежного покрова в Москве составляет 40-48 сантиметров.

Днем ранее астрономы предупредили россиян о магнитной буре, которая накроет Землю во вторник.

