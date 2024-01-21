Астрономы предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре

На Земле 23 января прогнозируется магнитная буря

Во вторник, 23 января, Землю накроет новая магнитная буря. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

По прогнозу, буря будет слабой — класса G1. Однако специалисты предупредили, что надвигающаяся магнитная буря может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Сильная магнитная буря уровня G3 прошла на Земле 1 декабря. По мнению синоптиков, начавшаяся в 12:00 по московскому времени магнитная буря стала одной из сильнейших в 2023 году.

В декабре врач-терапевт Надежда Подкорытова сообщила, что магнитные бури прежде всего сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, также на недомогание могут жаловаться люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами. Чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь, специалист посоветовала соблюдать режим сна и работы.