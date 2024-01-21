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22:52, 21 января 2024Среда обитания

Астрономы предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре

На Земле 23 января прогнозируется магнитная буря
СюжетМагнитные бури:

Фото: Reuters

Во вторник, 23 января, Землю накроет новая магнитная буря. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

По прогнозу, буря будет слабой — класса G1. Однако специалисты предупредили, что надвигающаяся магнитная буря может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Сильная магнитная буря уровня G3 прошла на Земле 1 декабря. По мнению синоптиков, начавшаяся в 12:00 по московскому времени магнитная буря стала одной из сильнейших в 2023 году.

В декабре врач-терапевт Надежда Подкорытова сообщила, что магнитные бури прежде всего сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, также на недомогание могут жаловаться люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами. Чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь, специалист посоветовала соблюдать режим сна и работы.

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      Марина Совина
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