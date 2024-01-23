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08:16, 23 января 2024Мир

МИД России призвал прекратить использовать Киев против Москвы

Лавров: РФ готова к диалогу с теми, кто намерен прекратить использовать Украину
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Москва готова к диалогу с государствами, которые заинтересованы в прекращении использования Украины как инструмента войны против России. О таком намерении в интервью CBS рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Западу необходимо прекратить использовать Киев. «Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, мы будем готовы выслушать», — призвал он.

Ранее Лавров заявил, что у политиков стран Запада нет совести в отношении Украины, о чем свидетельствуют их заявления о «борьбе украинцев за европейские ценности». Он обратил внимание, что Киев за последние годы принял ряд законопроектов о запрете русского языка и по поощрению идеологии дискриминации русской культуры.

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      Марина Совина
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