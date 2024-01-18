Лавров указал на отсутствие совести у западных политиков в отношении Украины

Лавров: у политиков стран Запада нет совести в отношении Украины

У политиков стран Запада нет совести в отношении Украины о чем свидетельствуют их заявления о «борьбе украинцев за европейские ценности». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда тот же [Олаф] Шольц, та же [Анналена] Бербок, та же [Урсула] фон дер Ляйен и [Эммануэль] Макрон, когда они говорят, что "мы должны поддерживать Украину до самой победы, потому что Украина бьется за наши демократические ценности". Совесть есть?» — рассказал дипломат.

Лавров также обратил внимание, что Украина за последние годы приняла ряд законопроектов о запрете русского языка и по поощрению идеологии дискриминации русской культуры.

Ранее Лавров назвал полуфабрикатом оборонные соглашения Украины с Западом, так как многие страны не хотят видеть Киев членом НАТО и Европейского союза.