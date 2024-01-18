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11:49, 18 января 2024Мир

Лавров назвал полуфабрикатом оборонные соглашения Украины с Западом

Лавров: соглашения Украины с Западом об обороне являются полуфабрикатом
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Соглашения Украины со странами Запада об обороне являются полуфабрикатом, так как Киев не хотят видеть полноценным членом НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, дипломат отметил, что внутри стран Запада были столкновения по вопросу необходимости принимать Украину в НАТО и ЕС. По его мнению, многие считают это бессмысленным и бесполезным шагом.

Лавров резюмировал, что в качестве решения был придуман такой «полуфабрикат» как отдельные соглашения об обороне Киева с разными странами. В качестве примера, он привел недавнее соглашение Украины с Великобританией. Глава МИД также напомнил, что в документе нет юридических обязательств перед Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева сроком на 10 лет. Двустороннее соглашение будет действовать до возможного вступления Украины в НАТО.

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      Максим Габриелян
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