МО: проделана брешь в минно-взрывных заграждениях ВСУ на купянском направлении

Российские военные инженеры 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300-400 м от противника, на их минных полях. Но все успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами. Также работаем дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77», — рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным Дальний.

Он добавил, что инженерные подразделения Вооруженных сил (ВС) России продолжают проводить разминирование территорий. При отходе со своих позиций ВСУ не только минируют окопы и блиндажи, но и разбрасывают свои личные вещи, оружие и радиостанции, подчеркнул военнослужащий.

Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос признал успехи Российской армии на купянском направлении. По его словам, российские военнослужащие продвигаются на этом участке фронта и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом, что позволит им упростить переброску сил вдоль всего фронта