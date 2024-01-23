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14:25, 23 января 2024Интернет и СМИ

Минтранс опроверг требование предъявлять военный билет при покупке билетов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство транспорта России опровергло требование мужчинам предъявлять военный билет или справку о постановке на воинский учет при покупки билетов на поезд или самолет. Об этом министерство сообщило «Ленте.ру».

Сайт по продаже билетов на самолеты и поезда в городе Якутске со ссылкой на главу Минтранса РФ Виталия Савельева сообщил, что с 1 февраля мужчины якобы не смогут купить билеты на поезд или самолет в России, не предоставив при этом справку о постановке на воинский учет или военный билет.

Пресс-служба Минтранса опровергла данную информацию. «Это фейк. Военный билет и справка о воинском учете не являются обязательными документами для покупки билета на поезд дальнего следования», — заявили в министерстве.

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В ведомстве также отметили, что для приобретения билета и посадки в поезд нужен любой из документов, удостоверяющих личность пассажира, список таких документов для приобретения билета не менялся и остался прежним. С ним можно ознакомиться на сайте РЖД.

Данная информация не появлялась в официальных источниках Минтранса, что подтверждает тот факт, что сообщение является фейком. Комментарий министра транспорта России Виталия Савельева о том, что мужчины якобы не смогут свободно покупать билеты на поезда и самолеты без предоставления военного билета или справки о поставке на учет, также не публиковался в СМИ и информагентствах, что также указывает на недостоверность сообщения.

При покупке билетов как в кассах, так онлайн, военный билет как обязательный документ не запрашивается. К примеру, в сервисе «Яндекс Путешествия» можно приобрести билет на поезд, предоставив военный билет. Однако это не является обязательным условием, купить билет также можно по паспорту, свидетельству о рождении или другому документу.

При покупке билета на самолет, например, в авиакомпании «Аэрофлот» военный билет также не запрашивается. При международных перелетах сайт требует только заграничный паспорт, который будет необходимо предъявить при регистрации и прохождении паспортного контроля в аэропорту.

Сообщение не получило распространения в российских СМИ. Данную информацию со ссылкой на Савельева растиражировали в соцсетях, в частности, в Telegram-каналах, в публикациях во «ВКонтакте» и в комментариях под постами на платформе.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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