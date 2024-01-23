С российской угольной отрасли собрались взять больше денег

«Ъ»: Минфин собирается повысить НДПИ для угольной отрасли на фоне падения цен

Министерство финансов России собирается увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольной отрасли, хотя точный размер повышения пока неизвестен. Об этом со ссылкой на несколько источников и пресс-службу ведомства пишет «Коммерсантъ».

В конце декабря при сопротивлении Минфина правительство согласилось исключить угольные компании из-под действия курсовых экспортных пошлин. Теперь финансовый блок ищет возможность собрать больше денег, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета. Как говорится в материале, они могут составлять 150 миллиардов рублей в год при курсе 90 рублей за доллар.

Министерство в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024-2026 годы» указывает, что налоговая нагрузка в угольной отрасли остается на низком уровне — всего два процента. При этом в черной металлургии налоги достигают десяти процентов, а в цветных и драгоценных металлах — 15 процентов.

Таким образом, повышение НДПИ для угольщиков выглядит обоснованным, однако, как отмечает издание, в настоящее время экспорт сырья из Кузбасса (основной угледобывающий регион страны) через западные порты приносит убытки. Добыча по итогам 2023 года упала на четыре процента, а экспорт — на пять процентов. Власти ожидают, что в текущем году стоимость энергетического угля упадет на 12,5 процента, а коксующегося — на 15 процентов.

Основной причиной снижения цен на российский уголь стала более мягкая, чем ожидалось, погода, а также большие запасы угля в Китае и восстановленная им импортная пошлина. Проблемой для отрасли остается и ожидаемое сокращение объемов экспорта, связанное с ограниченными мощностями Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). Промышленный эксперт Максим Шапошников полагает, что какое-то время компании могут попробовать работать себе в убыток, но затем им придется перейти к снижению добычи.