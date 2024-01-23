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08:44, 23 января 2024Экономика

С российской угольной отрасли собрались взять больше денег

«Ъ»: Минфин собирается повысить НДПИ для угольной отрасли на фоне падения цен

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство финансов России собирается увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольной отрасли, хотя точный размер повышения пока неизвестен. Об этом со ссылкой на несколько источников и пресс-службу ведомства пишет «Коммерсантъ».

В конце декабря при сопротивлении Минфина правительство согласилось исключить угольные компании из-под действия курсовых экспортных пошлин. Теперь финансовый блок ищет возможность собрать больше денег, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета. Как говорится в материале, они могут составлять 150 миллиардов рублей в год при курсе 90 рублей за доллар.

Министерство в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024-2026 годы» указывает, что налоговая нагрузка в угольной отрасли остается на низком уровне — всего два процента. При этом в черной металлургии налоги достигают десяти процентов, а в цветных и драгоценных металлах — 15 процентов.

Таким образом, повышение НДПИ для угольщиков выглядит обоснованным, однако, как отмечает издание, в настоящее время экспорт сырья из Кузбасса (основной угледобывающий регион страны) через западные порты приносит убытки. Добыча по итогам 2023 года упала на четыре процента, а экспорт — на пять процентов. Власти ожидают, что в текущем году стоимость энергетического угля упадет на 12,5 процента, а коксующегося — на 15 процентов.

Основной причиной снижения цен на российский уголь стала более мягкая, чем ожидалось, погода, а также большие запасы угля в Китае и восстановленная им импортная пошлина. Проблемой для отрасли остается и ожидаемое сокращение объемов экспорта, связанное с ограниченными мощностями Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). Промышленный эксперт Максим Шапошников полагает, что какое-то время компании могут попробовать работать себе в убыток, но затем им придется перейти к снижению добычи.

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      Платон Щукин
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