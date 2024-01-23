Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:19, 23 января 2024Россия

Москвичке пришлось оплатить сорванный ее 13-летним сыном заказ проститутки

От москвички потребовали 29 тысяч рублей за звонок 13-летнего сына проститутке

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

Жительнице Москвы пришлось заплатить 29 тысяч рублей за звонок ее 13-летнего сына проститутке. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как выяснило издание, 20 января подросток и трое его друзей наткнулись в интернете на баннер, предлагающий вызвать на дом женщину, предоставляющую секс-услуги. Мальчики решили ради шутки набрать указанный телефон, но, услышав в трубке голос, испугались и отключились.

На следующий день подростку начали поступать звонки с неизвестных номеров, и он пожаловался матери. В момент очередного звонка женщина ответила сама. Мужчина, представившийся Вазгеном, рассказал ей о звонке мальчика и потребовал 29 тысяч рублей за якобы сорванный ребенком заказ. Москвичка отказалась, однако в ответ на это собеседник начал угрожать, и она решила не рисковать здоровьем сына и перевести всю сумму. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Ранее в Москве 12-летний школьник вызвал домой полицию из-за запрета матери играть в компьютерные игры. Оператору подросток заявил, что его якобы избивают. Синяков и следов насилия у ребенка не обнаружили.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «У Зеленского большие проблемы». В Кремле рассказали, что думают о претензиях Украины на российские земли

      В Европе санкции против России назвали бессмысленными

      В США начали производство самолета шестого поколения

      Учительница христианской школы попыталась отравить мужа напитком из цветка

      Двух российских врачей отправили на принудительные работы за плохое лечение

      Маленькие квартиры станут менее доступными

      Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал поставить Украине Taurus

      Шарлот пройдет судебно-психологическую экспертизу

      Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

      Россиянин открыл нелегальный пункт обмена валюты и украл 9,5 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше