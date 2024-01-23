Москвичке пришлось оплатить сорванный ее 13-летним сыном заказ проститутки

От москвички потребовали 29 тысяч рублей за звонок 13-летнего сына проститутке

Жительнице Москвы пришлось заплатить 29 тысяч рублей за звонок ее 13-летнего сына проститутке. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как выяснило издание, 20 января подросток и трое его друзей наткнулись в интернете на баннер, предлагающий вызвать на дом женщину, предоставляющую секс-услуги. Мальчики решили ради шутки набрать указанный телефон, но, услышав в трубке голос, испугались и отключились.

На следующий день подростку начали поступать звонки с неизвестных номеров, и он пожаловался матери. В момент очередного звонка женщина ответила сама. Мужчина, представившийся Вазгеном, рассказал ей о звонке мальчика и потребовал 29 тысяч рублей за якобы сорванный ребенком заказ. Москвичка отказалась, однако в ответ на это собеседник начал угрожать, и она решила не рисковать здоровьем сына и перевести всю сумму. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Ранее в Москве 12-летний школьник вызвал домой полицию из-за запрета матери играть в компьютерные игры. Оператору подросток заявил, что его якобы избивают. Синяков и следов насилия у ребенка не обнаружили.