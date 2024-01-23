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21:26, 23 января 2024Из жизни

Музыкант оплодотворил пять женщин одновременно

В США музыкант оплодотворил пять женщин одновременно и создал большую семью

Фото: Unsplash

Музыкант из США создал семью с пятью партнершами и одновременно их оплодотворил. Об этом сообщает New York Post.

22-летний Зедди Уилл из Нью-Йорка 14 января устроил вечеринку для беременных матерей своих будущих детей. На ней присутствовали все пять партнерш музыканта: Эшли, Бонни Би, Кей Мери, Джайлин Вила и Иянла Калифа Галлетти. Одна из них заявила, что она и другие женщины «приняли друг друга» и планируют создать большую семью.

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Члены команды Уилла заявили, что, по их мнению, он готов к тому, чтобы стать отцом одновременно пятерых детей. «Общество изменилось, и, в свою очередь, изменилась динамика современных отношений. Суть заключается в личном переосмыслении отношений, отказе от универсального подхода и социального давления, заставляющего соответствовать установленным порядкам», — сказал менеджер музыканта.

Ранее сообщалось, что в Индии молодая женщина завела троих супругов и попалась после четвертой свадьбы. Считается, что мужья индианки не знали друг о друге.

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      Алиса Удовик
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