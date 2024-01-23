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10:38, 23 января 2024Силовые структуры

МВД объявило в розыск мэра украинского города за фейки о Российской армии

МВД объявило в розыск мэра украинского города Черновцы Кличука за фейки о ВС РФ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

МВД объявило в розыск мэра украинского города Черновцы Романа Кличука, сообщает ТАСС.

В базе розыска МВД России указано, что Кличук разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Сама статья не уточняется.

Однако ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в отношении мэра украинского города возбуждено уголовное дело о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Поводом для этого стали публикации Кличука в соцсетях заведомо ложной информации о действиях российских военных в Буче и других городах Киевской области.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест националиста Романа Железнова, обвиняемого в терроризме.

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