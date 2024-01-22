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13:33, 22 января 2024Силовые структуры

Националиста Железнова заочно арестовали в России за терроризм

В Москве суд заочно арестовал националиста Железнова за терроризм

Фото: ilikeyellow / Shutterstock / Fotodom

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест националиста Романа Железнова, обвиняемого в терроризме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России либо его задержания.

Железнов скрылся от следственных органов и объявлен в международный розыск. Ему вменяется организация деятельности террористической организации и участие в ней, публичные призывы к экстремизму, а также возбуждение ненависти либо вражды.

В 2014 году он стал фигурантом первого в истории российской уголовной практики дела, возбужденного по статье Уголовного кодекса «Наемничество» за участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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      Любовь Ширижик
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