Националиста Железнова заочно арестовали в России за терроризм

В Москве суд заочно арестовал националиста Железнова за терроризм

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест националиста Романа Железнова, обвиняемого в терроризме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России либо его задержания.

Железнов скрылся от следственных органов и объявлен в международный розыск. Ему вменяется организация деятельности террористической организации и участие в ней, публичные призывы к экстремизму, а также возбуждение ненависти либо вражды.

В 2014 году он стал фигурантом первого в истории российской уголовной практики дела, возбужденного по статье Уголовного кодекса «Наемничество» за участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).