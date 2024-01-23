Удар ракеты с тепловыми ловушками по Киеву попал на видео

В сети появились кадры удара ракеты с тепловыми ловушками по Киеву

Удар модернизированной ракеты с тепловыми ловушками по Киеву попал на видео. Кадры произошедшего появились в распоряжении «Российской газеты».

На записи в сети видно, как ракета несколько раз сбрасывает ловушки, после чего достигает цели, а небо охватывает зарево от взрыва. Отмечается, что такая модификация позволяет ракете «сбивать с толку» системы противовоздушной обороны противника.

В начале января украинские военные уже сообщали об использовании Российской армией ракет, отбрасывающих тепловые ловушки. Как отмечали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), раньше такого не было, а это новшество серьезно мешает отражать массированные ракетные атаки со стороны России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна испытывает нехватку современных систем ПВО. По его словам, они являются «тем, чего не хватает №1».