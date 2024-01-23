Среда обитания
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17:56, 23 января 2024Среда обитания

Названа неочевидная опасность увлажнителей воздуха

Эксперт Кобылкина: работа увлажнителя воздуха может вызвать развитие плесени

Фото: Oleh Kunytskyi / Shutterstock / Fotodom

Работа увлажнителя воздуха в доме способна привести к тому, что уровень влажности станет слишком высоким — в свою очередь, это чревато негативными последствиями для помещения. Неочевидную опасность таких устройств «Ленте.ру» назвала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина.

По словам специалиста, увлажнители воздуха могут серьезно навредить интерьеру. Так, направленный поток пара может повредить стены, мебель и другие элементы интерьера, а также привести к отклеиванию обоев. Кроме того, переувлажнение пространства способно вызвать развитие плесени, грибка и других микроорганизмов.

Для того чтобы защитить комнаты и мебель в них от негативных последствий использования увлажнителя воздуха, Кобылкина призвала прежде всего регулярно мыть и обслуживать прибор так, как указано в инструкции — тогда в нем не заведутся бактерии, которые впоследствии могут попасть в помещение. Кроме того, она посоветовала следить за тем, чтобы поток пара не был направлен на стены, мебель и другие элементы интерьера, а также отдавать предпочтение моделям с датчиком влажности и гидростатом, чтобы уровень влажности всегда был под контролем.

Избежать образования сырости и плесени, добавила эксперт, также поможет использование испарительных или традиционных увлажнителей воздуха. Благодаря тому, что их производительность зависит от исходной влажности воздуха в комнате, можно не опасаться «переувлажения» помещения. Однако при этом стоит учесть, что такие устройства стоят дороже паровых и ультразвуковых увлажнителей, а их вентилятор шумит при работе.

Ранее россиян предупредили об опасности согревания воздуха отопительными приборами.

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      Полина Кислицына
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