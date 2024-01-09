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15:48, 9 января 2024Среда обитания

Россиян предупредили о неочевидной опасности отопительных приборов

Врач Романенко: отопительные приборы иссушают воздух и слизистые носа и рта

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Согревание воздуха отопительными приборами может представлять опасность для организма. О неочевидном вреде от их использования россиян предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, оптимальной температурой в комнате для сна является 18 градусов Цельсия, а для комфортного бодрствования — 22-24 градуса. Если значения выходят за границы нормы, человек может заболеть из-за утраты защитных функций организма.

Врач отметила, что использование отопительных приборов провоцирует иссушение воздуха и, как следствие, слизистых носа и полости рта. «Если слизистые носа и полости рта становятся сухими, они перестают выполнять защитную функцию в плане барьера для проникновения вирусов и бактерий внутрь организма. Сухая слизистая уже не обеспечивает должную защиту. Бич зимы и отопительного сезона — это как раз сухие слизистые. Это одна из причин, почему возрастает количество респираторных инфекций», — пояснила Романенко. Она добавила, что в сухом воздухе на протяжении длительного времени могут сохраняться аллергены, пыль и вирусы, что приводит к аллергизации организма. В качестве другой опасности отопительных приборов врач упомянула их возможный выход из строя и перегорание, способные вызвать пожар.

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Для решения проблемы сухого воздуха терапевт порекомендовала увлажнять воздух всеми возможными способами. Одним из эффективных и безопасных методов, который при этом также помогает согреть воздух, она назвала кипячение воды в больших емкостях.

В декабре россиян предупредили о том, что постоянное запотевание окон способно привести к росту плесени и грибка в доме.

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      Полина Кислицына
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