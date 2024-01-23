Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 23 января 2024Силовые структуры

Названо возможное наказание для подозреваемого в расправе над российским комиком

Подозреваемому в убийстве юмориста на фестивале в Сочи грозит до 15 лет колонии

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Подозреваемому в расправе над 31-летним юмористом на фестивале в Сочи грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Силовики ищут фигуранта и планируют доставить его на допрос.

Ранее стало известно, что утром 18 января юморист подрался с мужчиной из Дагестана около гостиницы из-за оскорбления матери. Тот кинул пострадавшего, и он ударился головой о лестницу, потеряв сознание. Скорая приехала по вызову, но медикам сказали, что мужчина сам упал с двух метров. Позже вскрылась настоящая причина травм.

У потерпевшего диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и эпидуральные гематомы. Он впал в кому, а через два дня стало известно, что спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта

      В Греции заработал терминал СПГ для замены российского газа

      Полковник назвал способ противодействия минно-взрывным заграждениям ВСУ

      В российском регионе захотели платить за доносы на одну категорию нарушителей

      Госдума обратилась к ООН после одного из самых мощных обстрелов Донецка

      Раскрыт преемник Nokia на рынке смартфонов

      Блогерша описала поездку на лодке в Таиланде фразой «легкое изнасилование»

      Неизвестные вскрыли машину российского военкора и подбросили украинские шевроны

      Названо возможное наказание для подозреваемого в расправе над российским комиком

      Камеры наблюдения сняли момент побега выброшенного проводницей кота Твикса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше