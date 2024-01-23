Названо возможное наказание для подозреваемого в расправе над российским комиком

Подозреваемому в убийстве юмориста на фестивале в Сочи грозит до 15 лет колонии

Подозреваемому в расправе над 31-летним юмористом на фестивале в Сочи грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Силовики ищут фигуранта и планируют доставить его на допрос.

Ранее стало известно, что утром 18 января юморист подрался с мужчиной из Дагестана около гостиницы из-за оскорбления матери. Тот кинул пострадавшего, и он ударился головой о лестницу, потеряв сознание. Скорая приехала по вызову, но медикам сказали, что мужчина сам упал с двух метров. Позже вскрылась настоящая причина травм.

У потерпевшего диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и эпидуральные гематомы. Он впал в кому, а через два дня стало известно, что спасти его не удалось.