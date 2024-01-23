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11:36, 23 января 2024Силовые структуры

Появились подробности конфликта юмориста со знакомым в Сочи

Драка убитого в Сочи юмориста со знакомым началась из-за оскорбления матери

Фото: Unsplash

Появились подробности конфликта 31-летнего юмориста с 32-летним знакомым на фестивале в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По рассказам очевидцев, потасовка началась внутри гостиницы в баре. Комик и нападавший сидели за столом в одной компании и выпивали. В какой-то момент произошла ссора, переросшая в драку. Тогда охрана фестиваля вывела мужчин на улицу, где и произошла трагедия. Друзья нападавшего сказали, что юморист оскорбил его мать и вел себя вызывающе.

Ранее стало известно, что утром 18 января юморист подрался с мужчиной из Дагестана около гостиницы. Тот кинул пострадавшего, и он ударился головой о лестницу, потеряв сознание. Скорая приехала по вызову, но медикам сказали, что мужчина сам упал с двух метров. Позже вскрылась настоящая причина травм.

У потерпевшего диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и эпидуральные гематомы. Он впал в кому, а через два дня стало известно, что спасти его не удалось.

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      Екатерина Кашурникова
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