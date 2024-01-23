Россиянин расправился с юмористом во время фестиваля

Shot: в Сочи во время фестиваля убили юмориста

В Сочи 32-летний мужчина избил 31-летнего юмориста во время фестиваля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, утром 18 января пострадавший подрался с мужчиной из Дагестана около гостиницы. Тот кинул комика, и он ударился головой об лестницу, потеряв сознание. Скорая приехала по вызову, но медикам сказали, что мужчина сам упал с двух метров. Позже вскрылась настоящая причина травм.

У потерпевшего диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и эпидуральные гематомы. Он впал в кому, а через два дня стало известно, что спасти юмориста не удалось.

Ранее сообщалось, что в Сочи россиянин забил молотком бывшую жену на глазах у малолетнего сына.