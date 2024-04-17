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14:29, 17 апреля 2024Силовые структуры

Расправившегося с юмористом три месяца назад россиянина арестовали

Суд в Сочи арестовал мужчину за убийство юмориста, совершенное три месяца назад
Начало событий в новости Расправившегося с юмористом во время фестиваля россиянина задержали

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Сочи Хостинский районный суд арестовал до 23 мая 33-летнего мужчину из Дагестана за расправу над 31-летним юмористом, совершенную три месяца назад во время фестиваля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов по Краснодарскому краю.

Мужчина обвиняется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, преступление произошло ночью 18 января около гостиницы «Жемчужина». Тогда обвиняемый и потерпевший подрались. Фигурант кинул мужчину о лестницу, тот ударился и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали. Врачи выявили у него перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и эпидуральную гематому. В больнице комик впал в кому, спасти его не удалось. Арестованный скрылся. Он был объявлен в федеральный розыск.

16 апреля фигуранта задержали. По информации оперативников, причиной конфликта между мужчинами стало оскорбление матери арестованного.

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      Анна Габай
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