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16:18, 17 апреля 2024Силовые структуры

Адвокат раскрыл детали поимки расправившегося с юмористом в Сочи мужчины

Адвокат Абдуразаков: обвиняемый в убийстве КВН-щика в Сочи сам сдался полиции
Начало событий в новости Расправившегося с юмористом три месяца назад россиянина арестовали

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Житель Дагестана, обвиняемый в расправе над 31-летним юмористом во время фестиваля в Сочи, сам сдался полицейским. Детали его поимки раскрыл Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката Геннадия Абдуразакова.

По его словам, мужчина все три месяца после инцидента провел дома, но никто из полицейских к нему не пришел.

Ранее 17 апреля Хостинский районный суд Сочи арестовал 33-летнего обвиняемого на два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ.

По версии следствия, преступление произошло в ночь на 18 января около гостиницы «Жемчужина» в Сочи. Во время драки мужчина кинул кавээнщика, после чего тот ударился о лестницу и потерял сознание. Со множественными травмами потерпевшего доставили в больницу, где он впал в кому. Его не удалось спасти.

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      Олеся Мицкевич
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