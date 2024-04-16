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18:09, 16 апреля 2024Силовые структуры

Расправившегося с юмористом во время фестиваля россиянина задержали

Подозреваемого в убийстве юмориста на фестивале в Сочи задержали спустя 3 месяца

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Подозреваемого в расправе над 31-летним юмористом во время фестиваля в Сочи задержали спустя три месяца после случившегося. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ближайшее время суд изберет фигуранту меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Юморист из Сочи подрался с 33-летним мужчиной из Дагестана утром 18 января около одной из гостиниц. В какой-то момент второй участник конфликта кинул потерпевшего, а тот ударился о лестницу и потерял сознание. Его госпитализировали с переломом свода и основания черепа, открытой черепно-мозговую травмой, а также ушибом головного мозга тяжелой степени и эпидуральными гематомами. В больнице комик впал в кому, врачи не смогли его спасти.

Уточняется, что причиной конфликта стало оскорбление матери нападавшего. В отношении мужчины из Дагестана возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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